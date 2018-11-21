A Milli Takımın Maçı, Reyting Sıralamasında Dibe Vurdu
A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçı reyting sıralamasında 5. basamakta yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalırken, oynanan futbol ve alınan sonuçla futbolseverlerin ilgisinden uzak kaldı.Son olarak UEFA Uluslar B Ligi'nde aldığı sonuçlarla C Ligi'ne düşen Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçlar ekranlara da yansıdı.
Milli müsabaka salı günün televizyon reytinglerinde kendine 5. sırada yer buldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan müsabaka 3 dizi ve 1 ana haber programının gerisinde kaldı.
YORUMLAR (30)
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HALUK ULUSOY TORPİL YAPIYO DEDİNİZ HASAN DOĞANA BURUN KIVIRDINIZ HAKAN ŞÜKÜRÜ VATAN HAİNİ İLAN ETTİNİZ TERİMİ PARAGÖZ İLAN ETTİNİZ 3 TEMMUZU AKLADINIZ ŞİMDİ KENDİNİZ ÇALIN KENDİNİZ OYNAYINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İŞİN BAŞI GENÇLİĞE YAPILAN YATIRIM DIR , SAHİ GENÇLİĞİMİZE NE KADAR YATIRIM YAPIYORUZ?MEMLEKETİMİZDE NE KADAR GENÇ VAR NE KADAR SPOR KOMPLEKSİ ÇİM SAHALAR VAR ? CEVABI OLAN VARMI ? O GİTSİN BU GELSİN BU İŞ OLURMU ?ÇOĞU ELİN OKULLARINDA YÜZME SAHASI BİLE VAR YÜZME HOCALARI VAR , YA BİZDE NE VAR ? SÜREKLİ, ELEŞTRİ GIYBET KISADAN KÖŞE DÖNME YA GELECEK YA GENÇLİK ;SAHİ BUNLARI MERAK EDEN VARMI ?BİZİM ZAMANIMIZ DA ORTAOKULDA HOCA PARDON ÖĞRETMEN EFEMDİLER BİZLERİN TOPLARINI KESMENİN DERDİNDEYDİ LERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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milli takım mı kaldı siz neden bahsediyorsunuz. . . moruk çingene lucescu ile tüpçü yıldırım övünün eserinizle şimdiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HEYECANINI KAYBETMİŞ PROFESYONELLERLE HEM İDARİ HEMTEKNIK HEMDE FUTBOLCU OLARAK AYRILIP AMATÖR RUHLA DİNAMİK SPORCULARLA YENİ HEYECANLAR LAZIM AVRUPA VE TURKIYE 2LİGLERİNDE OYNAYANLARDAN YADA U21 AĞIRLIKLI YETENEKLI PROFESYONELLERLE DEVAM ETMEK GEREKİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Belgesel seyrediyorum sınır sistemlerime iyi geliyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır