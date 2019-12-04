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A Milli Takım iki hazırlık maçı oynayacak

A Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile özel maç yapacak.

04.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:20
A Milli Takım iki hazırlık maçı oynayacak

A Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Mart ayında ve ile özel maç yapacak.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Takım'ın Mart ayında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Buna göre; ay-yıldızlılar 27 Mart 2020 tarihinde Slovenya, 30 Mart 2020'de de Avusturya ile deplasmanda birer özel maç yapacak.Slovenya-Türkiye karşılaşması Slovenya'nın başkenti Ljubljana, Avusturya-Türkiye müsabakası da Avusturya'nın başkenti Viyana'da oynanacak. Maçların stadyum ve saatleri daha sonra ilan edilecek.


Kaynak: DHA
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