A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını Almanya kampında sürdüren A Milli Takım, akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti.

EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını Almanya kampında sürdüren A Milli Takım, akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti.

EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran'da İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla yapılan çalışmalarla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş, takımı sahada toplayarak idman öncesinde kısa bir toplantı yaptı. 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından basına kapalı bölümde taktik idman yapıldı. A Milli Futbol Takımı, yarın sabah TSİ 10.30'da yapacağı antrenmanın ardından TSİ 16.00'da özel uçakla Roma'ya hareket edecek.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/ İHA)

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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