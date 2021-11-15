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A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu akşam maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu akşam maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın son maçına çıkacak olan A Milli Takım, Karadağ deplasmanında boy göstereceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda son saha idmanını yapan milliler, ilk 15 dakikası basına açık olarak çalıştı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, antrenman öncesinde futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür de takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktiği üzerinde duruldu. Milliler, yarın TSİ 22.45'te Karadağ ile Başkent Podgorica'da karşı karşıya gelecek. A Milli Takım bu maçı kazanır ve Norveç de deplasmanda Hollanda'yı mağlup ederse, Ay-Yıldızlılar direkt olarak Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Milliler, grubu ikinci sırada tamamlaması durumunda ise Play-Off oynayarak Dünya Kupası vizesi arayacak. - PODGORICA

A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

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