A Milli Takım hazırlıklarına başladı
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A Milli Takım hazırlıklarına başladı

22.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:42
A Milli Takım hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, milli formayı ilk kez giyen Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar'ı idman öncesi tebrik etti.

Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacakları müsabakalar öncesi Riva Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girerek, ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Haftasonu maç takvimine göre bazı futbolculara rejenerasyon programı uygulandı.

Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Halil Akbunar ve Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay-yıldızlılar, Hollanda ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki son çalışmasını 23 Mart Salı akşamı saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. - İSTANBUL

A Milli Takım hazırlıklarına başladı
A Milli Takım hazırlıklarına başladı
A Milli Takım hazırlıklarına başladı
A Milli Takım hazırlıklarına başladı
A Milli Takım hazırlıklarına başladı
A Milli Takım hazırlıklarına başladı
A Milli Takım hazırlıklarına başladı
A Milli Takım hazırlıklarına başladı
A Milli Takım hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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