A Milli Takım, Gine maçının hazırlıklarına başladı

- A Milli Takım, Gine maçının hazırlıklarına başladı A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü karşılaşacağı Gine maçının hazırlıklarına başladı.

- A Milli Takım, Gine maçının hazırlıklarına başladı

ANTALYA - A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü karşılaşacağı Gine maçının hazırlıklarına başladı.

Dün Azerbaycan ile yapılan hazırlık mücadelesinde sahadan 2-1 galip ayrılan Ay-Yıldızlılar, pazartesi günü oynayacağı Gine maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalya Belek'te yapılan idmanda takım iki gruba ayrıldı. Bir grup önce uzun alanda koşu yaparken diğer grup, önce dar alanda koşu sonra ise esneme hareketleri yaptı. Ay-Yıldızlılar, idmanın sonraki bölümünde çift kale maç yaparak, antrenmanı tamamladı.

İdmanda Teknik Direktör Şenol Güneş'in, futbolcularına sık sık direktifler vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün