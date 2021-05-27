A Milli Takım Gine ile karşılaşacak
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A Milli Takım Gine ile karşılaşacak

A Milli Takım Gine ile karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi oynayacağı ikinci özel maçın rakibi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi oynayacağı ikinci özel maçın rakibi belli oldu.

Buna göre Ay-Yıldızlı ekip 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya'da karşılaşacak. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Milliler ayrıca 3 Haziran'da da Almanya'nın Paderborn kentinde Moldova ile saat 20.00'de son hazırlık maçını oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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