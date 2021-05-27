A Milli Takım Gine ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi oynayacağı ikinci özel maçın rakibi belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi oynayacağı ikinci özel maçın rakibi belli oldu.
Buna göre Ay-Yıldızlı ekip 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya'da karşılaşacak. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Milliler ayrıca 3 Haziran'da da Almanya'nın Paderborn kentinde Moldova ile saat 20.00'de son hazırlık maçını oynayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı