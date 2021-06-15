A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
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A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, Galler maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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