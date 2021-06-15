A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
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A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile, yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı stadyumda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman yapan ay-yıldızlılarda eksik oyuncu yoktu. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın, basına kapalı bölümü ise taktik idmanla geçti. Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
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