A Milli Takım EURO 2020'ye kötü başladı
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A Milli Takım EURO 2020'ye kötü başladı

A Milli Takım EURO 2020'ye kötü başladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), Immobile ve Insigne'den geldi.

İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında yarın Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki diğer iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. İtalya'dan yarın TSİ 13.00'te kalkacak uçakla Bakü'ye gidecek milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş'in hamleleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Güneş, Yusuf Yazıcı'yı kenara alırken, Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, 64. dakikada Okay Yokuşlu'nun yerine İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan'ın yerine de Kaan Ayhan'ı oyuna aldı. Şenol Güneş son değişikliğini 76. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada, Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.

İtalya'nın yenilmezlik serisi 28 maça yükseldi

İtalya Milli Takımı, ay-yıldızlı ekip karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini sürdürdü.

Mavi-beyazlılar yenilmezlik serisini 28 maça yükseltti. İtalya, bu maçlarda 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Türkiye'nin İtalya karşısındaki galibiyet özlemi sürdü

Türkiye, İtalya ile oynadığı 14. maçta da galibiyetle tanışamadı.

Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayla birlikte 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile 14. kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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