A Milli Takım'da Serdar Aziz Sakatlandı!
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup mücadelesinde Türkiye A Milli Takımının, İsveç ile oynayacağı maç öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Serdar Aziz, kadrodan çıkarıldı.
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup mücadelesinde İsveç ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda ilk 11'de yer alan Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak mücadele öncesi sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu ilk 11'den çıkartılırken, bu oyuncunun yerine Kaan Ayhan ilk 11'e dahil edildi. Serdar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
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