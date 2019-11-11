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A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

11.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:02
A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü 'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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