A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
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A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor

A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlılar, kamptaki beşinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.Antrenmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor
A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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