Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

İRANİ TUNUS VE RUSYA MAÇLARI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

A Milli Takım, 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Bu önemli karşılaşmalar öncesinde ise kırmızı-beyazlı takımda Hakan Çalhanoğlu şoku yaşandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Çalhanoğlu'nun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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