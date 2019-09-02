A milli takım'da andorra ve moldova maçlarının hazırlıkları başladı

02.09.2019 21:36

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün toplanan A milliler, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım toplantısı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan yer almazken, dün lig maçları olan Emre Belözoğlu, Abdulkadir Parmak, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Deniz Türüç ve Efecan Karaca da rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenmanı A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti.

Kaynak: DHA