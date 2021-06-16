A Milli Takım'da 2 değişiklik
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A Milli Takım'da 2 değişiklik

A Milli Takım'da 2 değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda 2 değişiklik yaptı.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda 2 değişiklik yaptı.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, 2 değişiklik yaptı. İtalya ile Roma'da oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'yı kulübeye çeken tecrübeli çalıştırıcı, savunmada Kaan Ayhan, orta sahada ise Cengiz Ünder'e formayı verdi. Güneş, orta saha dizilişinde de değişikliğe gitti. İtalya karşısında Kenan Karaman sağ açık, Hakan Çalhanoğlu da sol açıkta forma giyerken, Galler mücadelesinde Kenan Karaman sol açığa, Cengiz Ünder de sağ açığa geçti. Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ise orta sahanın ortasında görev aldı. A Milli Takım'ın Galler karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan - Zeki, Kaan, Çağlar, Umut - Okay, Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz.

Galler'de değişiklik yok

A Milli Takım'da 2 değişiklik yaşanırken, Galler ise İsviçre karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de herhangi bir değişiklik yapmadı. Galler'in ilk 11'i şu şekilde:

Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James - Moore.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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