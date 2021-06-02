A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti
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A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık karşılaşması için Almanya'ya uğurlandı.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık karşılaşması için Almanya'ya uğurlandı.

Antalya kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 öncesindeki son kampını geçireceği Almanya'ya 26 kişilik kadroyla gitti.

Antalya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan ay-yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırladığı "Tarihi Forma" üzerinden bilgilerini ileten herkesin ismi ile üzerinde milli futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş'in isimlerinin de yer aldığı uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da eşlik ettiği kafile kendilerini uğurlayanlara el salladıktan sonra alkışlar eşliğinde uçağa bindi.

Milli takımın şampiyona seyahatlerinde kullanacağı uçağın üst kısmında kırmızı, her iki yanında da beyaz A Milli Takım forması yer alıyor.

Milliler, Almanya'daki son hazırlık maçını yarın Moldova ile yapacak. Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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