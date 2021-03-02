A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılacak

02.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:36
A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılacak

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

A Milli Takım'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Buna göre ay-yıldızlılar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak. - İSTANBUL

A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılacak
A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Türkan Şoray Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Serdar Aziz Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:42:27. #1.16#
title