A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
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A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı

A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, kamp yapacağı otele ulaştı.

EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, kamp yapacağı otele ulaştı. Ay-yıldızlıları, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlarla karşıladı.

EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını Antalya'da gerçekleştiren A Milli Takım, ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya Harsewinkel'e ulaştı. Kırmızı-beyazlıların kamp yapacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, açtıkları pankartlar ve Türk bayraklarıyla milli takım kafilesini karşıladı. A Milli Takım'ın yıldızları, tezahüratlar eşliğinde otele giriş yaptı. Milli Takım kafilesini Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız karşıladı. Yarın hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek olan milliler, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Antalya kampını 30 futbolcuyla gerçekleştiren A Milli Takım'da, Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, kadrodan çıkarılan isimler oldu ve 26 kişilik liste UEFA'ya bildirildi.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı
A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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