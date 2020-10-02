A Milli Takım aday kadrosunda hangi futbolcular var? A Milli Takım Türkiye aday kadrosu açıklandı mı? Kimler takımda olacak?

A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan maçlarıyla birlikte Almanya ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı. Peki aday kadrosunda hangi oyuncular var? Türkiye Milli takımda kimler oynayacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kimler aday kadroda yer alıyor?