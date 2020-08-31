A Milli Takım'a Portekizli hakem UEFA Uluslar Ligi'nde, 3 Eylül Perşembe günü Sivas'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde, 3 Eylül Perşembe günü Sivas'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA