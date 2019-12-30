A Milli Muaythai Takımı'ndan Abant'ta dondurucu soğukta antrenman

30.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:08

Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan milli muaythai sporcuları, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Bolu Abant Tabiat Parkı'nda sıfırın altında 5 derecede üstlerini çıkararak antrenman yaptı.

A Milli Muaythai Takımı sporcuları 3-8 Şubat tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Muaythai Şampiyonası'na Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda hazırlanıyor. Milli takım antrenörü Muhammet Bişgin yönetiminde şampiyonaya hazırlanan sporcular kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı'nda antrenman yaptı. Sporcular eksi 5 derecelik dondurucu soğukta üstlerini çıkararak yalnızca şortlarıyla 1,5 saat antrenman yaptı.

Kaynak: DHA