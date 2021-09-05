A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

- A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

- A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

İSTANBUL - 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı. Avrupa üçüncüsü olan milli takım, yurda döndü. İstanbul Havaalanı'ndan yurda giriş yapan ay-yıldızlılar, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ebrar Karakurt: "Bu ülkeye daha büyük başarılar kazandırmak için çok çalışacağız"

Bronz madalyayla döndükleri için mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Ebrar Karakurt, "Bugünkü başarımız bu takımın yapacaklarını sadece göstergesi. Bu ülkeye daha büyük başarılar kazandırmak için her zaman çok çalışacağız. Hedefimiz bir sonraki turnuva, altın olacak" ifadelerini kullandı.

Eda Erdem Dündar: "Avrupa Şampiyonası'nda en çok çalışan ekip bizdik"

Yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini söyleyen Eda Erdem Dündar ise, "Mutluyuz, gururluyuz. Zaten hepimizin yüzleri gülüyor. Çok yoğun geçen bir 4 ayı geride bırakıyoruz. Milli takım sezonu bizim için gerçekten çok keyifli geçti, çok verimli geçti. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Stafımızı kutluyorum. Federasyonumuza da çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık çünkü canla başla bu yaz zaten Avrupa Şampiyonası'nda en çok çalışan ekip bizdik. Mayıs 5'ten itibaren bu takım durmaksızın çalışıyor. Madalyayla bitirdiğimiz için de çok mutluyuz. İnanılmaz bir destek görüyoruz zaten. Türk halkını da bu madalyayla mutlu edebildiğimiz için de çok mutluyuz. Herkese destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Milli takımı özleyeceğiz"

Bir süre dinlendikten sonra kulüp sezonları için çalışmalara tekrar başlayacaklarının altını çizen milli sporcu, "Birkaç gün sonra biraz daha sakinleştiğimizde tekrardan milli takımı özleyeceğiz. Onu biliyoruz. Ama kulüp sezonumuz başlıyor hepimizin. Bu sezon çok yoğundu pandemiden dolayı. Olimpiyatlarla beraber Avrupa Şampiyonası'nı da bu yaza sığdırdılar. Yoğun bir yaz dönemini geride bıraktık. Şimdi herkesin yaklaşık 1 hafta - 10 gün bir izni olacak. Biraz kafa istirahati yapacağız, biraz vücudumuzu dinlendireceğiz. Çünkü dediğim gibi çok yoğun çalıştık. Çok yoğun bir yaz sezonu oldu. Biraz dinlendikten sonra kendimizi tekrardan kulüp sezonuna hazırlayacağız" dedi.

Mehmet Akif Üstündağ: "Güzel bir voleybol rüzgarı yaşanması bizleri çok mutlu etti"

Bronz madalyadan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da şunları ifade etti:

"Madalyalardan daha çok önemlisi güzel bir voleybol sevdası, güzel bir voleybol rüzgarı yaşanması bizleri çok mutlu etti. Avrupa Şampiyonası'nı üçüncülükle sonuçlandırdık. Fakat bu pandemi sürecinde henüz bu pandeminin de bitmediği bir ortamdayız. Bir taraftan tedbirlerin alınması, bir taraftan buna rağmen çok şükür ki kazasız belasız bugünlere geldik ve ülkemize de bugün mutlu bir şekilde ülkemizi gururlandırarak, sevindirerek yurdumuza döndük. Tabii bugün itibariyle devam eden erkekler Avrupa Şampiyonası var. Saat 2'de Makedonya'yla oynanacak. İnşallah erkeklerde de bu rüzgar devam edecektir diyorum. Voleybol çok güzel şeyler yapıyor. Çok güzel başarılar elde ediyor. Genç, dinamik bir takım. Avrupa'da, dünyada en önemli takımları arasında yer aldık. Dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. Avrupa'da keza yine ilk üç içinde yer alıyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ülkemize böyle güzel zaferler yaşattığımız için. 9 maç, 8 galibiyet, 1 mağlubiyet. Toplamda 27 set aldık, 5 set kaybettik. 1 mağlubiyete kadar hiç puan vermeden geldik. Sonuçta 1 maçta da mağlubiyet elde ettik, alabilirdik. Çok üzüldük ama bu üzüntünün ardından da hemen bir gün sonra üçüncülük maçına çıktık, o da bir madalya maçıydı. Ülkemize madalyaya dönmenin gururu içinde olmamız bizleri son derece sevindirdi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz