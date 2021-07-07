A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 hazırlıklarını sürdürüyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına devam ediyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Sultanları", İstanbul kampının üçüncü gününü tek antrenmanla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Kübra Akman, "Milletler Ligi'nden madalyayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Tokyo Olimpiyatları için başladığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzde voleybolun en önemli turnuvalarından biri var, ona hazırlanıyoruz. Umarım, Tokyo Olimpiyatları'ndan da ülkemize madalyayla döneriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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