A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda ilk yenilgisini aldı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda ilk yenilgisini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda ilk yenilgisini aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Ariake ArenaHAKEMLER: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)İTALYA: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu, de Gennaro (L) (Sorokaite, Sylla, Orro)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Naz, Meryem, Tuğba, Şeyma)SETLER:...

SALON:  Ariake ArenaHAKEMLER:  Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)İTALYA:  Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu, de Gennaro (L) (Sorokaite, Sylla, Orro)TÜRKİYE:  Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Naz, Meryem, Tuğba, Şeyma)SETLER:  25-22, 23-25, 25-20, 25-15SÜRE:  1 saat 48 dakika (27, 29', 27', 25')A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 2'nci maçında İtalya'ya 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı.Milliler, olimpiyatlardaki 3'üncü maçında 29 Temmuz Perşembe günü TSİ 15.45'te ABD ile karşılaşacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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