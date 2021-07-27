A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda ilk yenilgisini aldı
SALON: Ariake ArenaHAKEMLER: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)İTALYA: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu, de Gennaro (L) (Sorokaite, Sylla, Orro)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Naz, Meryem, Tuğba, Şeyma)SETLER:...
SALON: Ariake ArenaHAKEMLER: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)İTALYA: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu, de Gennaro (L) (Sorokaite, Sylla, Orro)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Naz, Meryem, Tuğba, Şeyma)SETLER: 25-22, 23-25, 25-20, 25-15SÜRE: 1 saat 48 dakika (27, 29', 27', 25')A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 2'nci maçında İtalya'ya 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı.Milliler, olimpiyatlardaki 3'üncü maçında 29 Temmuz Perşembe günü TSİ 15.45'te ABD ile karşılaşacak. - İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı