A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

13.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:14

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya'yla karşılaşacak milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

26 Temmuz Pazar:

10.25 Çin-Türkiye

28 Temmuz Salı:

10.25 İtalya-Türkiye

30 Temmuz Perşembe:

15.45 ABD-Türkiye

1 Ağustos Cumartesi:

08.20 Arjantin-Türkiye

3 Ağustos Pazartesi:

08.20 Rusya-Türkiye

Kaynak: AA