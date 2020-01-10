A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat elemelerindeki rakibi Polonya oldu
Voleybolda 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Voleybolda 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, yarı finalde A Grubu'nun birincisi Polonya ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, yarın Omnisport Spor Salonu'nda TSİ 22.45'te oynanacak.
Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Almanya ile Hollanda karşı karşıya gelecek.