SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor-Eda Erdem Dündar Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruzİbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenecek...

SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor

-Eda Erdem Dündar Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi ilk maçında yarın saat 13.00'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Yaz döneminde yoğun bir fikstür ile 3 turnuvada boy gösterecek olan Filenin Sultanları için ilk durak Voleybol Milletler Ligi olacak. 16 takımın katılımı ile İtalya'nın Rimini kentinde fanus sistemiyle düzenlenecek olan turnuvada milliler, ilk maçına Sırbistan karşısında çıkacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

EDA ERDEM DÜNDAR KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, turnuva öncesi düzenlenen basın gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Dündar, Kamp güzel geçti, uzun zaman sonra burada olmak bize iyi geldi. Milli takımda olmayı, ülkemiz için mücadele etmeyi çok özlemişiz. İyi bir yerde bırakmıştık ve 1.5 sene aranın ardından kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Herkes motive, keyifli çalıştık. Güzel bir kamp dönemi oldu. Herkes özveri ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Olimpiyatlar öncesi Milletler Ligi'nde nasıl bir performans göstereceğimizi merak ediyoruz diye konuştu.

SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor
SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor
SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor
SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor
SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Deniz Demir Volkan Bozkır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 10:32:03. #1.14#

title