A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın Rimini kentinde gerçekleştirilecek organizasyondaki ilk maçına, 25 Mayıs'ta Sırbistan karşısında çıkacak.

Milli takım, ligde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların 25 Mayıs'ta başlayıp 25 Haziran'da sona erecek organizasyondaki maç programı (TSİ) şöyle: