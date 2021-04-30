A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın Rimini kentinde gerçekleştirilecek organizasyondaki ilk maçına, 25 Mayıs'ta Sırbistan karşısında çıkacak.

Milli takım, ligde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların 25 Mayıs'ta başlayıp 25 Haziran'da sona erecek organizasyondaki maç programı (TSİ) şöyle:

TarihSaatMaç
25 Mayıs13.00Türkiye-Sırbistan
26 Mayıs22.00Türkiye-İtalya
27 Mayıs19.00Polonya-Türkiye
31 Mayıs17.00Kanada-Türkiye
1 Haziran11.00Türkiye-Almanya
2 Haziran17.00Çin-Türkiye
6 Haziran14.00Türkiye-Tayland
7 Haziran13.00Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
8 Haziran13.00Türkiye-Rusya
12 Haziran14.00Japonya-Türkiye
13 Haziran11.00Türkiye-Belçika
14 Haziran22.00ABD-Türkiye
18 Haziran22.00Türkiye-Hollanda
19 Haziran22.00Güney Kore-Türkiye
20 Haziran22.00Brezilya-Türkiye

Lig formatı

Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 15'er maç oynayacak.

Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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