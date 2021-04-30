A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden koronavirüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın ev sahipliğinde Rimini'de düzenlenecek.

25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milli takım; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye , 2018'de 2'ncilik, 2019'da 4'üncülük elde etti.A Milli Takım'ın Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde: 25 Mayıs 13.00 Türkiye - Sırbistan26 Mayıs 22.00 Türkiye - İtalya27 Mayıs 19.00 Polonya - Türkiye31 Mayıs 17.00 Kanada - Türkiye1 Haziran 11.00 Türkiye - Almanya2 Haziran 17.00 Çin - Türkiye6 Haziran 14.00 Türkiye - Tayland7 Haziran 13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti8 Haziran 13.00 Türkiye - Rusya12 Haziran 14.00 Japonya - Türkiye13 Haziran 11.00 Türkiye - Belçika14 Haziran 22.00 A.B.D. - Türkiye18 Haziran 22.00 Türkiye - Hollanda19 Haziran 22.00 Güney Kore - Türkiye

20 Haziran 22.00 Brezilya - Türkiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı