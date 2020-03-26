A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, olimpiyatların ertelenmesini...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, olimpiyatların ertelenmesini...

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesiyle ilgili, "Salgın devam ederken olimpiyatların seyircisiz oynanması yerine bir sene gecikmeli, her şeyiyle bütün bir turnuva olarak oynanmasını...

26.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:41
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, olimpiyatların ertelenmesini...

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesiyle ilgili, "Salgın devam ederken olimpiyatların seyircisiz oynanması yerine bir sene gecikmeli, her şeyiyle bütün bir turnuva olarak oynanmasını tercih ederim." dedi.

Milli takımın ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mücadele etmeye hak kazandıkları olimpiyatların ertelenmesini değerlendiren milli voleybolcu, şöyle konuştu:

"Elbette bu salgının hiç yaşanmamasını ve olimpiyatların 2020 yılında oynanmasını isterdik. Hepimizin sağlığı söz konusu olunca böyle bir karar alınması gerekti. Salgın devam ederken olimpiyatların seyircisiz oynanması yerine bir sene gecikmeli, her şeyiyle bütün bir turnuva olarak oynanmasını tercih ederim. Bizler takım sporu yaptığımızdan dolayı turnuva zamanı oyuncu değişikliği haklarına sahibiz. Bu bir yıllık arada ligimizdeki oyuncuların olimpiyatlara katılmak adına vereceği mücadelenin ciddi bir forma savaşına yol açacağına inanıyorum. Bu da bize ciddi bir fayda sağlayacaktır."

Milli takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını anlatan Eda Erdem Dündar, "Hepimiz üzüldük biraz. Çünkü, iyi giden bir grafiğimiz vardı ve yüksek tempolu bir elemenin ardından bu turnuvayı oynamaya hak kazandık. Yükselen grafiğimizi de orada göstermek istiyorduk. Söz konusu sağlık olunca alınan bu kararın doğruluğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Bizler açılış seromonisi olsun, olimpiyat köyü olsun, her şeyiyle bütün bir olimpiyat yaşamak ve dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendin ve sevdiklerin için evde kal"

Tecrübeli voleybolcu, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına da destek verdi.

Tüm dünyanın hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Eda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerin belirsizliği, virüsün yayılma oranı ve diğer ülkelerin durumu tabii ki bizleri korkutuyor ama bu dönemde sakin kalıp virüsten korunmanın en kolay yolu olarak izole olmak ve evde kalmak. Evlerimizden dışarı mecbur kalmadıkça çıkmamalıyız. Hijyenimize dikkat edelim. Dışarı çıkmamız gerekirse sosyal mesafemize dikkat edelim. Eve geldiğimizde de giydiğimiz eşyaları ayrı bir odada çıkarıp hemen yıkayalım. Yaklaşık 10 gündür söylediğimiz gibi, kendin ve sevdiklerin için evde kal."

Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Eda, "Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için varını yoğunu ortaya koyan doktorlarımıza ve sağlık personelimize göstermiş oldukları özveriden dolayı büyük bir minnet duyuyorum. Onlara sevgilerimi gönderiyorum.Yaklaşık 10 gündür herkesin söylediği tek bir mesaj var, lütfen sen de kendin ve sevdiklerin için evde kal." diye konuştu.

"Olası bir kas kaybını önlemeye çalışıyorum"

Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe'nin kendilerine sağladığı imkanlarla antrenmanlara evlerinde devam ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Bir haftadır kondisyonerimizin bize verdiği programı evde yapıyorum. İster istemez evde yapılan idman, salonda yapılan idmanla aynı olmuyor. Olası bir kas kaybını önlemeye çalışıyorum. Evde maç antrenmanı yapmamız mümkün değil. Amaç, antrenmanlara başlayana kadar vücudumu zinde tutmak ve kas hafızamızı kaybetmemek. Yeni bir gelişme olana kadar evde çalışmaya devam."

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, olimpiyatların ertelenmesini...

Kaynak: AA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, olimpiyatların ertelenmesini...

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