Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile tur mücadelesi verecek.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile tur mücadelesi verecek.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grupları için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kura çekimi yapıldı. Kurayla 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvadaki gruplar belli oldu. Kurada, A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile rakip oldu. Ay-yıldızlıların grubundaki maçlar, Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanacak.

TURNUVADAKİ GRUPLAR32'nci Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki gruplar şöyle: A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Fransa, Bosna HersekB Grubu: Bulgaristan, Polonya, Almanya, İspanya, Çekya, YunanistanC Grubu: Hırvatistan, İtalya, Belarus, Slovakya, Macaristan, İsviçre

D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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