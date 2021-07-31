A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı!
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen milliler, tarihimizde ilk defa çeyrek finale yükseldiSALON: Ariake ArenaHAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)ARJANTİN: Rodriguez, Mayer, Nizetich, Farriol, Mercado, Bulaich, Fortuna, Germanier, Nosach, LazcanoTÜRKİYE:...

0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen milliler, tarihimizde ilk defa çeyrek finale yükseldi

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

ARJANTİN: Rodriguez, Mayer, Nizetich, Farriol, Mercado, Bulaich, Fortuna, Germanier, Nosach, LazcanoTÜRKİYE: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Meryem Boz, Naz Aydemir AkyolSETLER: 23-25, 20-25, 25-18SÜRE: 27, 26, 29 (82 dakika)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki 4'üncü maçında Arjantin'i 3 - 0 mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi. Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla tarihinde ikinci kez katıldığı olimpiyatta ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Son Dakika: Filenin Sultanları Tokyo'da çeyrek finalde! Arjantin'i 3-0 yenen Kadın Voleybol Takımımız, gruptan çıktı
Son Dakika: Filenin Sultanları Tokyo'da çeyrek finalde! Arjantin'i 3-0 yenen Kadın Voleybol Takımımız, gruptan çıktı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
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