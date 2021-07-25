A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan harika başlangıç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan harika başlangıç

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan harika başlangıç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, son şampiyonu set vermeden 3-0 devirdi.

Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon Çin karşısında set vermeden kazanarak oyunlara müthiş bir başlangıç yaptı. A Milliler mücadeleye Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem (Kaptan), Zehra Güneş ve Ebrar Kararkurt'la başlarken son olimpiyat şampiyonu Çin ise Yuan XY, Zhu T, Gong, Zhang, Ding, Yan N ve Wang'la mücadeleye başladı. İlk set karşılıklı sayılarda çekişmeli şekilde geçerken, A Milli Takımı 25-21 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Bu setin ardından oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettiren Ay-Yıldızlılar, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de yine aynı skorla 25-14 kazanarak karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. A Milli Takım, B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi veriyor. A Grubu'nda ise Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya, Güney Kore ve ev sahibi Japonya yer alıyor. - İSTANBUL

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan harika başlangıç
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan harika başlangıç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Bakan Seda Sayan Fatma Girik Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Mehmet Topal Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan harika başlangıç - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:30:17. #1.14#

title