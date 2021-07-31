A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, çeyrek final gururu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, çeyrek final gururu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, çeyrek final gururu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, "Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, "Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da başarabiliyoruzdur" dedi.

Ebrar Karakurt, Ariake Arena'da Arjantin'i 3-0 yenerek son 8 biletini aldıkları maçın ardından AA'ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki yangın felaketini üzüntüyle takip ettiklerini anlatan Ebrar "Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da başarabiliyoruzdur. Türkiye'nin zor günler geçirdiğinin farkındayız. Onları bir nebze de olsa mutlu etmeye çalışıyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz onların umudu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finale çıkmanın önemine dikkati çeken Ebrar, "Bugün kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Kaybetmemiz durumunda çeyrek finale çıkmamız zorlaşacaktı. Olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finaldeyiz ve çok mutluyuz. Umarım daha güzel şeyler de başaracağız. Hepimiz heyecanlıyız." yorumunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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