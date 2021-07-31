A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, Türk voleybolu için tarihi bir sonuç aldıklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, Türk voleybolu için tarihi bir sonuç aldıklarını söyledi.

Guidetti, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonucun öneminden dolayı stresli bir maça çıktıklarını belirterek, "Belki de en iyi maçımız değildi ama hedefimize ulaştık. Çok mutluyuz. Bu Türk voleybolu için tarihi bir sonuç oldu. Sanırım takım sporlarında ilk kez çeyrek final sevinci oldu." dedi.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketinden dolayı oyuncuların çok üzgün olduğunu anlatan Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncular ve biz bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Toprak ölüyor, canlılar ölüyor. İnsanlardan da can kaybı oldu. Yangınla mücadele eden itfaiye ekibine ve herkese sevgilerimizi ve şükranlarımızı gönderiyoruz. Bütün Türkiye'ye dualarımızı gönderiyoruz. Biz şu an buradayız ve ne yazık ki bir şey yapamıyoruz. Tek yapacağımız voleybolda başarılı olmak ve Türk halkına 2 saatte olsa güzel vakit geçirtmek."

Çin, İtalya, ABD ve Rusya Olimpiyat Komitesi gibi takımların olduğu zorlu bir gruptan çıktıklarının hatırlatılması üzerine Guidetti, "Gruplar belli olmadan önce bana 'kim olimpiyatı alabilir' diye sormuşlardı. Ben de İtalya, Çin ya da ABD'yi söylerdim ve bunların hepsi bizim gruba düştü. Üstüne bir de Rusya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunlarda bir madalyanın gelip gelmeyeceği sorusuna Guidetti, "Spor yapan her çocuğun hayali olimpiyat madalyası almaktır. Bir hayaller var, bir de gerçekler. Rusya ile çok zorlu maç oynayacağız. Çeyrek finale çıkacağız, çok çok önemli bir maç olacak. Kazanan yarı finale çıkacak ve sonra madalya mücadelesi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
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