A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde voleybolda Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, madalya almayı istediklerini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde voleybolda Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, madalya almayı istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Meliha, Londra 2012'den sonra voleybolda bir kez daha olimpiyatlarda olduklarını hatırlatarak, "Londra 2012'de mücadele eden takımımızı izlemiştim. O oyunlarda bir set daha alsaydık gruptan çıkıyorduk. Bu sene onu telafi ettik gibi, umarım madalya için de oynayabiliriz. Takımım adına mutluyum" dedi.

Arjantin maçını değerlendiren Meliha, "Arjantin şimdiye kadar bütün takımlara karşı büyük bir mücadele gösterdi, onun da bilincindeydik. 3-0 kaybettikleri maçlarda bile 22, 23 sayı almasını bildiler. Bugün bize karşı da iyi savunma yaptılar. Biz biraz serviste zorlandık. Çok iyi servis atmaya çalıştık. Biraz hata oldu ama blok ve defansı iyi yaptık ve sonucunda 3-0 net bir skorla yenerek gruptan çıkmayı garantiledik." diye konuştu.

Zorlu bir gruptan çıktıklarının hatırlatılması üzerine Meliha, "Biz zaten zor gurubun içinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zor grubun içinde olmamıza rağmen her takıma karşı büyük bir mücadele vermeye çalışacağımızı söylemiştik. Aynen öyle oldu. İlk maçımızda bile onu gösterdik. Son olimpiyat şampiyonu Çin'e karşı ilk maça çıkmak tabii ki kolay değildi. Yine de bunun bilinciyle rahat oynadık. İtalya'ya karşı da iyi savaştık, ABD'ye karşı daha iyi savaştık. Bugünkü galibiyet de her şeyin üstüne güzel geldi ve gruptan çıkmayı garantiledik. Şimdi Rusya'ya karşı daha rahat oynayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Ecem Güzel Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:14:44. #1.15#

title