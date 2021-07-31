A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde voleybolda Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, madalya almayı istediklerini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde voleybolda Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, madalya almayı istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Meliha, Londra 2012'den sonra voleybolda bir kez daha olimpiyatlarda olduklarını hatırlatarak, "Londra 2012'de mücadele eden takımımızı izlemiştim. O oyunlarda bir set daha alsaydık gruptan çıkıyorduk. Bu sene onu telafi ettik gibi, umarım madalya için de oynayabiliriz. Takımım adına mutluyum" dedi.

Arjantin maçını değerlendiren Meliha, "Arjantin şimdiye kadar bütün takımlara karşı büyük bir mücadele gösterdi, onun da bilincindeydik. 3-0 kaybettikleri maçlarda bile 22, 23 sayı almasını bildiler. Bugün bize karşı da iyi savunma yaptılar. Biz biraz serviste zorlandık. Çok iyi servis atmaya çalıştık. Biraz hata oldu ama blok ve defansı iyi yaptık ve sonucunda 3-0 net bir skorla yenerek gruptan çıkmayı garantiledik." diye konuştu.

Zorlu bir gruptan çıktıklarının hatırlatılması üzerine Meliha, "Biz zaten zor gurubun içinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zor grubun içinde olmamıza rağmen her takıma karşı büyük bir mücadele vermeye çalışacağımızı söylemiştik. Aynen öyle oldu. İlk maçımızda bile onu gösterdik. Son olimpiyat şampiyonu Çin'e karşı ilk maça çıkmak tabii ki kolay değildi. Yine de bunun bilinciyle rahat oynadık. İtalya'ya karşı da iyi savaştık, ABD'ye karşı daha iyi savaştık. Bugünkü galibiyet de her şeyin üstüne güzel geldi ve gruptan çıkmayı garantiledik. Şimdi Rusya'ya karşı daha rahat oynayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan