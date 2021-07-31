A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda çeyrek final gururu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda Arjantin'i 3-0 yenerek B Grubu'nda bir maç kala çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Naz Aydemir Akyol, Türk halkını mutlu etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda voleybolda Arjantin'i 3-0 yenerek B Grubu'nda bir maç kala çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Naz Aydemir Akyol, Türk halkını mutlu etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Arjantin maçının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Naz, "Ülkemizin bu kadar zor günler geçirdiği bu dönemde bu galibiyetle ve çeyrek finalle Türk halkına bir nebze mutluluk yaşatabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Çok önemli bir maç oynayacaklarının bilinciyle sahaya çıktıklarını vurgulayan Naz, "Biraz bunun gerginliği de vardı. Belki en iyi performansımızı sergilemedik ama rakip takımdan üstün oynayıp kazanmayı da bildik. Bu da önemli bir şey. Şimdi Rusya maçı var. Her geçen gün yükselen bir grafikleri var ama öncelikle 'Filenin Sultanları' olarak Türk voleybol tarihinde bir ilki yine başarmış olmanın ve olimpiyatlarda bir çeyrek final oynamanın mutluluğunu ve gururunu yaşamak istiyoruz. Ondan sonrasında da bakacağız. Kim rakip olursa kazanmaktan başka şansımız yok." diye konuştu.

Türk voleybolunun uluslararası alanda çok başarılı olduğunun hatırlatılması üzerine Naz, şunları söyledi:

"Çok planlı ve programlı çalışan federasyonumuz var. Bizler yarın öbür gün emekli olduğumuzda aşağıdan yerimize gelecek çok sağlam oyuncularımız var. Federasyonun yanında teknik ekibimiz, oyuncular bir aile gibi kenetleniyor. İyide de kötüde de hep beraber kenetleniyor olabilmemiz ve mücadeleden hiç kopmuyor olmamız bunun en büyük nedeni. Türk voleybolcular olarak her geçen gün daha da büyüyen şekilde dünyaya adımızı duyurmaya devam edeceğiz."

Aşama aşama düşünerek hareket etmek istediklerini belirten Naz, "Buraya gelmeden de gün gün düşündük. Her günün bir final olduğunu düşündük. Grubumuz gerçekten çok zordu. Son olimpiyat şampiyonu Çin belki de gruptan çıkamama durumu ile karşı karşıya. Herkes herkesi yendi, değişik skorlar oldu. Hala kimin çıkacağı kimin çıkamayacağı durumu belirsiz. Her maç bir final, biz bugün bir final kazandık. Umuyorum ki üç maç daha final olacak. Biz buraya kazanmak için geldik, kaybedersek de en iyi mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Son Dakika: Filenin Sultanları Tokyo'da çeyrek finalde! Arjantin'i 3-0 yenen Kadın Voleybol Takımımız, gruptan çıktı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
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