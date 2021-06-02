A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 6'da 6 yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 6'da 6 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 6'da 6 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: RiminiHAKEMLER: Anderson Caçador (Brazilya), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.)ÇİN: Duan Fang, Wang Yuanyuan, Yao Di, Liu Yanhan, Gao Yi, Li Yao, Li Lin (L), (Mengjie Wang (L), Liu Xiaotong)TÜRKİYE: Naz, Meliha, Kübra, Ebrar, Hande, Eda, Ayça (L), (Tuğba, Cansu,...

SALON: Rimini

HAKEMLER: Anderson Caçador (Brazilya), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cum.)ÇİN: Duan Fang, Wang Yuanyuan, Yao Di, Liu Yanhan, Gao Yi, Li Yao, Li Lin (L), (Mengjie Wang (L), Liu Xiaotong)TÜRKİYE: Naz, Meliha, Kübra, Ebrar, Hande, Eda, Ayça (L), (Tuğba, Cansu, Meryem)SETLER: 15-25, 23–25, 21-25SÜRE: 1 saat 36 dkİtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6'ncı maçında Çin'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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