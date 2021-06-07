A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Rimini Fuar MerkeziHAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)TÜRKİYE: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Ayça (L) (Ebrar, Cansu, Tuğba, Aslı, Simge (L), Kübra)DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena Isabel, J.Martinez, Mambru, B.

SALON: Rimini Fuar MerkeziHAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)TÜRKİYE: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Ayça (L) (Ebrar, Cansu, Tuğba, Aslı, Simge (L), Kübra)DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena Isabel, J.Martinez, Mambru, B.Martinez, Valdez, Marte, Castillo (L) (Dominguez, Rivera, de La Cruz, Eve)SETLER: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25SÜRE: 2 saat 10 dakika (30',35',35',30')A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 8'inci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.Milli takımda Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10'ar sayıyla oynadı. Türkiye, Milletler Ligi'nde yarın 13.00'te Rusya ile karşılaşacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Veysel Eroğlu Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fahriye Evcen Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:48:16. #1.14#

title