A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı
SALON: Rimini Fuar MerkeziHAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)TÜRKİYE: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Ayça (L) (Ebrar, Cansu, Tuğba, Aslı, Simge (L), Kübra)DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena Isabel, J.Martinez, Mambru, B.
SALON: Rimini Fuar MerkeziHAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Daniele Rapisarda (İtalya)TÜRKİYE: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Ayça (L) (Ebrar, Cansu, Tuğba, Aslı, Simge (L), Kübra)DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena Isabel, J.Martinez, Mambru, B.Martinez, Valdez, Marte, Castillo (L) (Dominguez, Rivera, de La Cruz, Eve)SETLER: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25SÜRE: 2 saat 10 dakika (30',35',35',30')A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 8'inci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.Milli takımda Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10'ar sayıyla oynadı. Türkiye, Milletler Ligi'nde yarın 13.00'te Rusya ile karşılaşacak. - İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı