A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına yarın başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarına yarın başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarına yarın başlayacak.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milliler, 25 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, ligde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile karşılaşacak.

Seneyi yoğun bir tempoda noktalayacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Geniş kadro

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu için iki ayrı oyuncu grubu açıklandı.

Buna göre 1. grupta bulunan voleybolcular turnuvalara katılırken 2. gruptaki sporcular antrenmanlara İstanbul'da devam edip ihtiyaç olması durumunda milli takıma davet edilecek.

Milli takım aday kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

1. grup kadro:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank), Buse Ünal (Nilüfer Belediyespor)

Pasör çaprazları: Meryem Boz (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Ebrar Karakurt (Igor Gorgonzola), Tutku Burcu Yüzgenç (Karayolları)

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları)

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş, Kübra Akman (VakıfBank), Aslı Kalaç (Türk Hava Yolları), Yasemin Güveli (Eczacıbaşı VitrA)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (VakıfBank)

2. grup kadro:

Pasörler: Elif Şahin (Eczacıbaşı VitrA), Buket Gülübay (Sistem9 Yeşilyurt)

Pasör çaprazları: Yağmur Karaoğlu (İlbank), Pelin Eroktay (Eczacıbaşı VitrA)

Smaçörler: İlkin Aydın (Galatasaray HDI Sigorta), Derya Cebecioğlu (Sistem9 Yeşilyurt), İpar Özay Kurt (Fenerbahçe Opet), Ezgi Akyaldız (Karayolları), Yaprak Erkek (İlbank)

Orta oyuncular: Ayçin Akyol (Karayolları), Yasemin Yıldırım (Nilüfer Belediyespor), Büşra Şahin (Türk Hava Yolları), Beliz Başkır (Fenerbahçe Opet)

Liberolar: Dilek Kınık (Kuzeyboru), Eylül Akarçeşme (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Gülce Güçtekin (Fenerbahçe Opet)

Lig formatı

Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 15'er maç oynayacak.

Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan