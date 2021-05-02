A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına yarın başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarına yarın başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarına yarın başlayacak.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milliler, 25 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, ligde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile karşılaşacak.

Seneyi yoğun bir tempoda noktalayacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Geniş kadro

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu için iki ayrı oyuncu grubu açıklandı.

Buna göre 1. grupta bulunan voleybolcular turnuvalara katılırken 2. gruptaki sporcular antrenmanlara İstanbul'da devam edip ihtiyaç olması durumunda milli takıma davet edilecek.

Milli takım aday kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

1. grup kadro:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank), Buse Ünal (Nilüfer Belediyespor)

Pasör çaprazları: Meryem Boz (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Ebrar Karakurt (Igor Gorgonzola), Tutku Burcu Yüzgenç (Karayolları)

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları)

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş, Kübra Akman (VakıfBank), Aslı Kalaç (Türk Hava Yolları), Yasemin Güveli (Eczacıbaşı VitrA)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (VakıfBank)

2. grup kadro:

Pasörler: Elif Şahin (Eczacıbaşı VitrA), Buket Gülübay (Sistem9 Yeşilyurt)

Pasör çaprazları: Yağmur Karaoğlu (İlbank), Pelin Eroktay (Eczacıbaşı VitrA)

Smaçörler: İlkin Aydın (Galatasaray HDI Sigorta), Derya Cebecioğlu (Sistem9 Yeşilyurt), İpar Özay Kurt (Fenerbahçe Opet), Ezgi Akyaldız (Karayolları), Yaprak Erkek (İlbank)

Orta oyuncular: Ayçin Akyol (Karayolları), Yasemin Yıldırım (Nilüfer Belediyespor), Büşra Şahin (Türk Hava Yolları), Beliz Başkır (Fenerbahçe Opet)

Liberolar: Dilek Kınık (Kuzeyboru), Eylül Akarçeşme (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Gülce Güçtekin (Fenerbahçe Opet)

Lig formatı

Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 15'er maç oynayacak.

Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz
Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz
Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi
Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Altun Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına yarın başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 10:41:05. #1.15#

title