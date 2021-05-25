A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar: "İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi"
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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar: "İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar: 'İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi'
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık.

FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık." dedi.

Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için oldukça zor bir maçtı ama sonunu getirmeyi bildik. İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık. Uzun bir aranın ardından şunu gayet iyi anladık; birbirimizi ve Milletler Ligi gibi yüksek seviye voleybol oynadığımız turnuvaları çok özlemişiz. Burada olduğumuz için çok mutlu ve şanslıyız. Çünkü bu turnuva, Tokyo Olimpiyatları öncesinde oldukça önemli bir yerde duruyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar: "İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi" - Haberler Spor
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