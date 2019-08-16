A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki ikinci galibiyetini aldı

16.08.2019 21:45



SALON: Gloria Sports

HAKEMLER: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin

TÜRKİYE: Kübra, Naz, Hande, Zehra, Gözde, Fatma, Aylin (L) (Cansu, Ebrar)

İTALYA: Populini, Molinaro, Morello, Enweonwu, Cecconello, Nwakalor, Napodano (L) (Sartori, Scola)

SETLER: 25-22, 25-14, 25-17

SÜRE: 1 saat 9 dakika (25, 22, 22)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'taki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye, Antalya Belek'te yer alan Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde, Smart Casual Event'ın organizatörlüğünde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup turnuvasındaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 25-22, 25-14 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Gloria Cup'taki ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın oyuncusu ise Türkiye'den Zehra Güneş seçildi. Filenin Sultanları, Gloria Cup'taki üçüncü ve son maçında yarın saat 14.30'da Sırbistan ile şampiyonluk için karşılaşacak. Gloria Cup'ta bugün oynanan diğer mücadelede ise Sırbistan, Hırvatistan'ı 3-1 (25-17, 25-22, 17-25, 25-23) mağlup etti.

Kaynak: DHA

- İstanbul