A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de olimpiyat vizesi arayacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde sahne alıyor.

2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. Oynanan karşılaşmaların ardından grubu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç programı şu şekilde:

02 Ağustos 2019

TSİ 15.00 Türkiye-Almanya

03 Ağustos 2019

TSİ 10.00 Türkiye-Çekya

04 Ağustos 2019

TSİ 15.00 Çin-Türkiye



Kaynak: DHA