A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
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A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 mağlup ederek olimpiyat tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 mağlup ederek olimpiyat tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 mağlup etti ve büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Millilerde Hande 14, Eda 13, Ebrar ve Zehra 12, Meliha 6, Cansu 1 ve Meryem 1 sayı ile oynadı.

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Ahmed Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Arjantin: Herrera Rodriguez, Mayer, Nizetich, Farriol, Mercado, Bulaich, Rizzo (L) (Germanier, Nosach, Fortuna, Lazcano)

Türkiye: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Naz, Meryem)

Setler: 23-25, 20-25, 18-25

Süre: 1 saat 22 dakika (28, 26, 29)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında 2 Ağustos Pazartesi günü TSİ 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
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