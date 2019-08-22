A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Ankara'da Yunanistan ile karşılaşacak.

22.08.2019 10:12
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Ankara'da Yunanistan ile karşılaşacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos - 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. Milliler, A Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, tüm karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak.


Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın saat 20.00'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.


Turnuva statüsü


24 takım 6'şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılır ve grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar, 1 Eylül'de oynanacak son 16 turuna yükselirler. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, A Grubu takımları C Grubu takımlarıyla, B Grubu takımlarının da D Grubuyla eşleşeceği son 16 turu yine dört ülkede gerçekleşecek.


Şampiyon Ankara'da belli olacak


4 Eylül'deki çeyrek finallerde ev sahipliğini sadece Türkiye ve Polonya üstlenecek. Turnuvanın kaderi, 2003'ten sonra yeniden Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'de belirlenecek. 7 Eylül'de yapılacak olan yarı finaller ve 8 Eylül'de oynanacak üçüncülük maçı ile Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan final Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.


Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:


A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan


B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya


C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya


D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre


A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:


Yarın


14.30 Fransa - Bulgaristan


17.00 Sırbistan - Finlandiya


20.00 Türkiye - Yunanistan


24 Ağustos Cumartesi


17.00 Fransa - Yunanistan


19.30 Türkiye - Finlandiya


25 Ağustos Pazar


17.00 Bulgaristan - Sırbistan


19.30 Yunanistan - Finlandiya


26 Ağustos Pazartesi


17.00 Fransa - Sırbistan


19.30 Türkiye - Bulgaristan


27 Ağustos Salı


17.00 Finlandiya - Fransa


19.30 Yunanistan - Bulgaristan


28 Ağustos Çarşamba


17.00 Sırbistan - Yunanistan


19.30 Türkiye - Fransa


29 Ağustos Perşembe


17.00 Bulgaristan - Finlandiya


19.30 Türkiye - Sırbistan - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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