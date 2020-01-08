A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı setlerde 3-1 mağlup ederek, ilk galibiyetini almış oldu.
08.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:57
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı setlerde 3-1 mağlup ederek, ilk galibiyetini almış oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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