Haberler » Spor » A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında... - Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı setlerde 3-1 mağlup ederek, ilk galibiyetini almış oldu.

08.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:57
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında...

A Milli Kadın Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ikinci maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı setlerde 3-1 mağlup ederek, ilk galibiyetini almış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler