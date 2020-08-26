A Milli kadın sporcudan Başkan Hançerli'ye anlamlı hediye
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A Milli kadın sporcudan Başkan Hançerli'ye anlamlı hediye

A Milli Kadın Futbol Takımı ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı kaptanı Esra Erol, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ziyaret ederek, milli oyuncular ve teknik heyet tarafından imzalanan A Milli Kadın Futbol Takımı forması hediye etti.

A Milli kadın sporcudan Başkan Hançerli'ye anlamlı hediye
26.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:09

A Milli Kadın Futbol Takımı ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı kaptanı Esra Erol, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ziyaret ederek, milli oyuncular ve teknik heyet tarafından imzalanan A Milli Kadın Futbol Takımı forması hediye etti.

Başkan Hançerli bir süre önce, "Kadınlara her şey yakışır. Çalışma arkadaşım ve başarıları ile birçok sporsevere ilham olan Beşiktaş ve Milli Takım sporcumuz Esra Erol bunun en güzel örneği" mesajını paylaşmıştı. Paylaşımın ardından Başkan Hançerli'ye teşekkür ziyaretinde bulunan Esra Erol, "Teknik ekibimizin ve takım arkadaşlarımın imzaladığı kendi formamı başkanıma hediye etmek istedim. Sporun ve sporcunun yanında olan bir başkan. Avcılar Belediyesinde ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Turan hançerli gibi bir başkanla çalışmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Başkanıma kadın sporcuların yanında durduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor yapan kişi her zaman 1-0 öndedir. Avcılar'da yaşayan tüm kız kardeşlerimi pandemi sürecinden sonra Atatürk Stadı'nda gerçekleştireceğimiz futbol antrenmanlarıma davet ediyorum" dedi.

Hançerli, Erol'un ziyareti sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Kadın Futbol Takımı kaptanımız ve çalışma arkadaşım Esra Erol'dan bugün aldığım güzel hediye beni çok mutlu etti. Milli oyuncularımız ve teknik heyetimizin imzaladığı formaya sahip olmak beni çok gururlandırdı. 'Kadına Her Şey Yakışır'" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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