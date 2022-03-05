A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın İzlanda'ya konuk olacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda'yla karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'nda oynanacak maç, saat TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı, Alman hakem ikilisi Christian Hannes ile David Hannes yönetecek.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki beşinci maçını 20 Nisan'da Kastamonu'da Sırbistan ile yapacak.

Milliler, grupta İzlanda ile yapılan son maçı 30-29 kazanmış, öncesinde oynanan Sırbistan (27-36) ve İsveç (23-31) karşılaşmalarını ise kaybetmişti.