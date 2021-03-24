A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor

24.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:12
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın belli olacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-20 Kasım 2022 tarihlerinde Slovenya, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın 2. eleme grubu kuraları yarın çekilecek.

Eleme grubu kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonunun merkezi Viyana'da TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek. Milli takım, kuraya 4. torbadan girecek.

Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar finallere katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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